Halit Valteri: Sot shqiptarët presin nga ne t'i japim fund karrierës politike të Ilir Metës
Lajmifundit / 9 Qershor 2021, 12:16
Deputeti Halit Valteri në seancë ka thënë se sot duhet t'i jepet fund karrierës së Metës.
"Ilir Meta është personazhi politik i ka marrë gjithçka vendit tonë. Gjithçka i ka dhënë Shqipëria Ilir Metës. Dhe shqiptarët presin sot që rrugëtimit të Ilir Metës t'i jepet fund. Unë e imagjinoj të nesërmen pa një President që na turpëron. Ky na shndërron në një 'imbesil' në sytë e botë. Shqiptarët presin sot që t'i shërbejmë atyre", tha Valteri.