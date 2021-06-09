LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Halit Valteri: Sot shqiptarët presin nga ne t'i japim fund karrierës politike të Ilir Metës

Lajmifundit / 9 Qershor 2021, 12:16
Politikë

Halit Valteri: Sot shqiptarët presin nga ne t'i japim fund

Deputeti Halit Valteri në seancë ka thënë se sot duhet t'i jepet fund karrierës së Metës.

 "Ilir Meta është personazhi politik i ka marrë gjithçka vendit tonë. Gjithçka i ka dhënë Shqipëria Ilir Metës. Dhe shqiptarët presin sot që rrugëtimit të Ilir Metës t'i jepet fund. Unë e imagjinoj të nesërmen pa një President që na turpëron. Ky na shndërron në një 'imbesil' në sytë e botë.  Shqiptarët presin sot që t'i shërbejmë atyre", tha Valteri.  

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion