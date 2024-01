Dëshmia e Berishës në SPAK/ Avokati zbulon pyetjen e parë nga prokurorët

Avokati i ish kryeministri Sali Berisha, Genc Gjokutaj ka treguar se cila ishte pyetja e parë që iu drejtua nga prokurorët.

Avokati tha se Berisha u pyet se ku ka punuar pas vitit 1995. Më pas,ai zbulon se e pyetën për 10 persona, për të cilët Berisha tha njeh vetëm drejtorët e departamenteve, bashkëpunëtorët e tij të ngushtë.

Gjithsej ata kanë bërë 3-4 pyetje për të cilat Berisha ka dhënë shpjegim shterues.

Sipas avokatit prokurorët kanë rënë në mina me këmbët e tyre sepse thonë që ka filluar në kohën e Berishës privatizimi i ish kompleksit Partizani.

“Ata nuk e prisnin prezencën e Berishës. Në fillim pati një debat mbi mënyrën e thënieve të z.Berisha. Ai bëri një deklaratë në fillim para se ta pyesnin, ku prokurori i tha se nuk jeni në miting. Berisha iu përgjigj: Jo, unë jam përfaqsues politik.U gjet një mënyrë që në formë të një memoje, do ta çmoj z.Berisha këtë, t’i dergohet SPAK-ut ajo deklaratë.

Kjo deklaratë ishte grupi i strukturuar kriminal. Rama në mungesë, Dumani në mungesë, Kraja prezent dhe Millonai prezent.Pyetja e parë e prokurorëve ndaj Berishës ishte: Ku keni punuar pas vitit 1995.Sigurisht që ai e priti me një habi sepse sepse nuk po kuptonte që kjo a ishte pyetje serioze e prokurorëve apo ishte për të çtensionuar situatën. Më pas, pyetën për 10 persona, për të cilët Berisha tha nuk di të gjithë të parët e kryeministrisë me emra, unë di drejtorët e departamenteve, bashkëpunëtorët e mi të ngushtë. Gjithsej ata kanë bërë 3-4 pyetje për të cilat Berisha ka dhënë shpjegim shterues.

Një nga pyetjet që Berisha shpjegoi ishte sinkronizimi i ligjit për privatizimin me ligjet për sportin dhe me kthimin e kompesimin e pronave. Kishte kundërshti me një memorje të habitshme sepse ai nuk kishte akte përpara. I ka shpjeguar me nene.Kur e pyetën se ku ka punuar pas vitit 95’ Berisha tha merrni CV-në time të shihni se ku kam punuar unë. U tha më pas se pse nuk e pyesni për fakti se është ndërruar destinacioni, nga klub sportiv në shesh banimi.

Ata kanë rënë në mina me këmbët e tyre sepse ata thonë që ka filluar në kohën e Berishës kjo punë . Pyetja se ku ke punuar nga 95’-sa e këtej tregon që procedura ka filluar që në 95’ën. Në fakt, të gjitha qeveritë e mundshme janë marrë me këtë çështje dhe kjo është një boomerang i madh i këtij SPAK-u” , tha Gjokutaj.