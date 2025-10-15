LEXO PA REKLAMA!

Osmani: Diskutuam me Von der Leyen për anulimin e masave të padrejta ndaj Kosovës

Lajmifundit / 15 Tetor 2025, 15:11
Kosovë&Rajon

Osmani: Diskutuam me Von der Leyen për anulimin e masave të padrejta

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka theksuar angazhimin e vendit për të ecur përpara në procesin e reformave dhe integrimit në Bashkimin Evropian pas një takimi me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Në një postim në Facebook, Osmani ka shprehur kënaqësinë për vizitën e von der Leyen, duke theksuar rëndësinë e bisedimeve mbi zbatimin e Planit të Rritjes dhe heqjen e masave të padrejta që ndalonin Kosovën.

Osmani ka shkruar se takimi ka fokusuar gjithashtu hapat që duhen ndjekur në procesin e integrimit të Kosovës në BE, duke theksuar se mbështetja e Komisionit Evropian është jetike për këtë qëllim. Ajo e konsideron këtë takimi si një mundësi për të forcimit të marrëdhënieve dhe bashkëpunimit mes Kosovës dhe BE-së, e cila mbetet një objektiv i rëndësishëm për vendin.

Të dy liderët kanë diskutuar gjithashtu sfidat që përballen Kosova në këtë proces, duke ecur përpara me besimin se vendi do të arrijë të përmbushë kriteret e nevojshme për anëtarësim në BE. Osmani ka shprehur bindjen se me përkushtim dhe reforma të suksesshme, Kosova do të jetë në pozita më të mira për të realizuar ambiciet e saj evropiane.

Vizita e von der Leyen tregon për angazhimin e vazhdueshëm të Bashkimit Evropian për të mbështetur vendet e Ballkanit Perëndimor, duke i ofruar asistencë për reforma dhe përmirësime ekonomike. Kjo also reflekton një shqetësim të përbashkët për stabilitetin dhe prosperitetin e rajonit.

Në përfundim, Osmani ka inkurajuar Kosovën që të vazhdojë të punojë për përmirësimin e kushteve për qytetarët e saj dhe për arritjen e qëllimeve të saj të integrimit në BE. Ajo beson se një rrugë e qartë dhe e angazhuar do të çojë në mundësi më të mira për të ardhmen e Kosovës në Evropë.

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord.

