"Vajza ime është në spektrin autik, për 10 vite nuk më lanë ta shihja…", historia emocionale e Kastro Zizos
Kastro Zizo, këngëtari i njohur shqiptar, ka ndarë një histori prekëse gjatë një interviste në Top Albania Radio, ku zbuloi se vajza e tij, tani 13 vjeçare, është në spektrin autik. Ky informacion, sipas tij, erdhi pas një periudhe të gjatë pa kontakt me të, që zgjati rreth 10 vjet, dhe nga e cila e bija ishte rritur në kushte që ai i përshkroi si “të tmerrshme”.
Artistin e shqetëson fakti se për vite me radhë ai nuk kishte pasur asnjë komunikim me vajzën, e cila jetonte me nënen e saj në Prishtinë. Ai flet për këtë situatë duke shfaqur një ndjenjë të thellë të humbjes dhe mosdrejtësisë. “Më duket se kanë menduar se nuk isha i denjë dhe se kanë tentuar të rrisin jo si një qenien njerëzore,” tha ai, duke shprehur ndjenjat e tij për trajtimin e vajzës nga ana e nënës së saj.
Kastro shpjegoi se kur zbuloi se vajza e tij ishte autike, ndjeu një ngarkesë të madhe emocionale. Ai solli në dukje se ishte ndier i privuar nga një pjesë e rëndësishme e jetës së tij dhe se ai kishte dëshiruar të jetë aty për të. Ai tha se vajza nuk është si fëmijët e tjerë dhe se ajo ka nevoja të veçanta për të cilat ai dëshiron të kujdeset.
Kjo situatë i solli atij edhe një reflektim mbi rolin e prindërve dhe përgjegjësinë që ata kanë ndaj fëmijëve të tyre. Kastro Zizo është i angazhuar të bëjë më të mirën për vajzën e tij dhe shpreson që ndihma e duhur do të mund të ofrohet për të, në mënyrë që të ketë shanset e duhura për një jetë më të mirë.
Kjo histori prekëse është një kujtesë e fuqishme për të gjithë ata që përballen me sfida të ngjashme, duke nënvizuar nevojën për dashuri, mbështetje dhe kuptim në familje. Kastro Zizo vazhdon të kërkojë mënyra për të qenë një prind më të mirë në rrethana kaq të komplikuara.