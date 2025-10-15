Rasti tronditës ! Prindërit e izoluan 27 vjet më parë në 1998, policia zbulon 42-vjeçaren në gjendje kritike për jetën
Një grua polake është gjetur në një gjendje tronditëse, pasi dyshohet se ka qenë e mbyllur në një dhomë të vogël nga prindërit e saj për gati tre dekada.
Mirella, tani 42 vjeç , ishte vetëm 15 vjeçe kur u zhduk nga jeta publike në vitin 1998. Ajo jetonte në qytetin Swietochlowice, në Poloni.
Prindërit e saj thuhet se u thanë fqinjëve në atë kohë se vajza e tyre adoleshente ishte zhdukur. Për vite me radhë, askush nuk e vuri në dyshim këtë.
Por këtë verë, policia zbuloi rastësisht të vërtetën e tmerrshme. Oficerët u thirrën në një bllok apartamentesh në korrik pasi banorët dëgjuan një zhurmë që vinte nga brenda. Kur trokitën në derë, pronarja e moshuar, 82 vjeç, mohoi se po ndodhte diçka e pazakontë.
Policët më pas folën drejtpërdrejt me Mirelën. Ajo i siguroi se “gjithçka ishte në rregull”. Por oficerët shpejt vunë re lëndime të rënda në këmbët e saj dhe vendosën të telefononin ambulancën. Ajo u dërgua me urgjencë në spital dhe mjekët përcaktuan se ishte vetëm “disa ditë larg vdekjes” nga infeksioni.
Edhe pse zbulimi i Mirelës ndodhi në korrik, rasti tronditës është bërë i ditur vetëm tani, pasi vendasit nisën një mbledhje fondesh për ta ndihmuar atë të shërohet.
Një nga organizatorët postoi në internet: “Mjekët përcaktuan se ajo ishte vetëm disa ditë larg vdekjes për shkak të infeksionit.”
Makthi i Mirelës filloi kur ajo ishte vetëm një adoleshente. Prindërit e saj thuhet se e kishin mbyllur në një dhomë të vogël në apartamentin e tyre dhe e kishin izoluar plotësisht nga bota e jashtme.
Për 27 vjet, fqinjët e besuan historinë e çiftit se vajza e tyre ishte zhdukur.
Banorët supozonin se vetëm dy persona jetonin në apartament çifti i të moshuarve.
Autoritetet tani kanë nisur një hetim penal.
Prokurorja Agnieszka Kwatera konfirmoi se çështja po hetohet zyrtarisht.
/vizionplus