LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Operacion kundër drogës në Kosovë, kapen 6 persona, sekuestrohet kokainë

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 08:32
Kosovë&Rajon

Operacion kundër drogës në Kosovë, kapen 6 persona,

Policia e Kosovës ka goditur një tjetër rast të trafikimit të lëndëve narkotike, duke arrestuar gjashtë persona gjatë një operacioni të koduar “Lugu”, zhvilluar në Prishtinë rreth orës 12:00 të ditës së djeshme.

Operacioni u zhvillua nën urdhërin e Prokurorisë Themelore dhe me vendim të Gjykatës në Prishtinë. Gjatë ndërhyrjes, janë kontrolluar tetë lokacione – shtëpi, banesa dhe objekte të tjera përcjellëse, ndërsa është mbyllur edhe një lokal që dyshohet të jetë i lidhur me aktivitetin kriminal.

Në cilësinë e provave materiale janë sekuestruar:
• 300 gramë kokainë, me një vlerë të përafërt prej 18 mijë euro
• 13,294 euro para cash
• 2 DVR sigurie
• 5 automjete me targa vendore
• Si dhe dëshmi të tjera të rëndësishme, të cilat ndërlidhen me veprimtarinë kriminale të dyshuar.

Operacioni është realizuar me mbështetjen e Njësisë Speciale Operative, Drejtorisë së Teknikës Kriminalistike, njësisë K9 dhe patrullave të rajonit të Prishtinës.

Të dyshuarit janë shoqëruar për intervistim në praninë e avokatëve mbrojtës dhe, me vendim të prokurorit të çështjes, janë ndaluar për 48 orë, në pritje të veprimeve të mëtejshme procedurale.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion