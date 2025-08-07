LEXO PA REKLAMA!

Parashikimi i motit për sot, kthjellime në pjesën më të madhe të vendit

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 08:07
Aktualitet

Shqipëria do të ndikohet sot nga kushte atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë mot të kthjellët në shumicën e territorit.

Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, priten vranësira të pakta deri mesatare gjatë orëve të mesditës dhe pasdites, kryesisht në zonat kodrinore dhe malore.

Era do të fryjë nga verilindja në veriperëndim, me shpejtësi mesatare 8 m/s. Në zonat luginore dhe përgjatë bregdetit, herë pas here era do të intensifikohet deri në 10–18 m/s.

Deti do të paraqitet i valëzuar, me forcë 2 deri në 4 ballë.

