Çfarë po ndodh sot me monedhat e huaja? Ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 08:18
Aktualitet

Sot, më 7 gusht 2025, tregu valutor shqiptar regjistron këto vlera për monedhat e huaja kryesore:

• Dollari amerikan (USD): blihet me 82.6 lekë, shitet me 84 lekë

• Euro (EUR): blihet me 96.5 lekë, shitet me 97.6 lekë

• Franga zvicerane (CHF): blihet me 102.3 lekë, shitet me 103.6 lekë

• Paundi britanik (GBP): blihet me 110.2 lekë, shitet me 111.8 lekë

• Dollari kanadez (CAD): blihet me 60 lekë, shitet me 61.5 lekë

Të dhënat e mësipërme pasqyrojnë kursin mesatar të këmbimit në pikat kryesore të valutës në vend dhe mund të variojnë lehtë në tregun ditor.

