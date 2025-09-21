Korçë: Arrestohet 34-vjeçari për tregtim droge në lagje dhe lokale të ndryshme
Policia e Korçës ka realizuar me sukses një operacion të rëndësishëm kundër shpërndarjes së lëndëve narkotike në qytet, duke arrestuar një 34-vjeçar, identifikuar si P. T. Ky arrestim erdhi pas një kontrolli të befasishëm të kryer në automjetin e tij, ku dyshohej se ai transportonte droge.
Kontrollet u zgjeruan edhe në banesën e tij, ku u gjetën lëndë narkotike të dyshuara, përkatësisht kokainë dhe kanabis, të ndara në doza të gatshme për shitje.
Sipas njoftimit të policisë, operacioni u krye nga Forcat e Posaçme “Shqiponja”, të cilat kishin marrë informacione paraprake mbi aktivitetet e P. T.
Gjatë kontrollit të automjetit, shërbimet e Policisë gjetën një sasi lënde narkotike, e cila u sekuestrua menjëherë. Më pas, kjo sasi u pasua nga një tjetër gjetje në banesën e tij, ku policia zbuloi kokainë dhe kanabis.
P. T. u arrestua në flagrancë dhe akuzohet për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”. Policia po punon në bashkëpunim me Prokurorinë për të identifikuar dhe arrestuar individë të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal, duke treguar kështu angazhimin e saj për të luftuar krimin e organizuar dhe për të ndaluar shpërndarjen e drogës në qytet.
Materialet procedurale lidhur me rastin i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë për veprime të mëtejshme.
Ky operacion vjen si një vazhdimësi e përpjekjeve të Policisë për të adresuar problematikat e sigurisë dhe për të mbrojtur qytetarët nga efektet negative të drogës, e cila vazhdon të përballet si një shqetësim serioz në shoqëri.
Autoritetet e rendit janë të angazhuara për të ruajtur qetësinë dhe sigurinë e qytetit, duke ndaluar individët që përfshihen në aktivitete kriminale.