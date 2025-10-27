LEXO PA REKLAMA!

VIDEO/ Tërmeti me magnitudë 6.1 shkatërron ndërtesa në Turqi, vijojnë kërkimet nën gërmadha

Lajmifundit / 27 Tetor 2025, 22:39
Bota

VIDEO/ Tërmeti me magnitudë 6.1 shkatërron ndërtesa në

Një tërmet me magnitudë 6.1 ballë goditi mbrëmjen e së hënës rrethin Sındırgı në provincën Balıkesir në veriperëndim të Turqisë, rreth orës 22:49 sipas orës lokale.

Presidenca e Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave, njoftoi se lëkundjet u ndjenë gjerësisht në Izmir, Bursa, Stamboll dhe Tekirdağ, ndërsa disa ndërtesa në Sındırgı janë shembur.

Sipas AFAD-it, epiqendra e tërmetit ndodhej në një thellësi prej vetëm 5.99 kilometrash, duke e bërë atë tërmet të cekët, që shpjegon pse u ndje në një zonë kaq të gjerë.

Ekipet e shpëtimit dhe zjarrfikësit janë dërguar menjëherë në terren për vlerësimin e dëmeve dhe kërkimin e të mbijetuarve.

Në deklaratën zyrtare, AFAD njoftoi se janë nisur vlerësimet e dëmeve, ndërsa qytetarëve u është kërkuar të qëndrojnë larg ndërtesave të dëmtuara dhe të përdorin komunikimet online për të shmangur mbingarkesën e rrjeteve telefonike.

Sipas gjeologut Ramazan Demirtaş, në 80 ditët e fundit janë regjistruar rreth 12,000 lëkundje, përfshirë 45 tërmete me magnitudë midis 4 dhe 5 ballë.

Në gusht, një tjetër tërmet me magnitudë 6.1 në të njëjtin rajon shkaktoi vdekjen e një personi të moshuar dhe shembjen e disa ndërtesave të vjetra.

