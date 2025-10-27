LEXO PA REKLAMA!

Izraeli heq gjendjen e jashtëzakonshme në jug, për herë të parë pas 2 vitesh

Lajmifundit / 27 Tetor 2025, 22:05
Bota

Për herë të parë që nga sulmi i Hamasit më 7 tetor 2023, Izraeli ka vendosur të heqë gjendjen e jashtëzakonshme në zonat jugore të vendit.


Lajmi është bërë i ditur nga Ministri i Mbrojtjes, Israel Katz, i cili njoftoi se ka miratuar rekomandimin e Forcave të Mbrojtjes së Izraelit (IDF) për të përfunduar “situatën e veçantë” në frontin e brendshëm.

Sipas Times of Israel, masa e jashtëzakonshme i kishte dhënë ushtrisë kompetenca për të kufizuar tubimet dhe për të mbyllur zona të caktuara pas sulmeve të Hamasit. Ajo u shpall mëngjesin e 7 tetorit në të gjithë vendin, por më vonë mbeti në fuqi vetëm në jug.

“Kam vendosur të miratoj rekomandimin e IDF-së dhe të heq situatën e veçantë në frontin e brendshëm për herë të parë që nga 7 tetori,” deklaroi Katz. Ai shtoi se vendimi “pasqyron realitetin e ri të sigurisë në jug, falë veprimeve të vendosura të ushtrisë kundër Hamasit gjatë dy viteve të fundit.”

