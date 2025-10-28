“Uragani i shekullit” po fshin gjithçka në Xhamajka
Pamje të frikshme vijnë nga gjiri i Atlantikut dhe veçanërisht Xhamajka, aty ku është edhe “zyri” i uraganit “Melissa”, që raportohet se po fshin gjithçka nga faqja e dheut, me një shpejtësi rekord 300 km në orë, që e bën të dytin më të fortë në historinë njerëzore, pas atij 170 vite më parë.
“Uragani i shekullit”, siç është përshkruar, mbërriti pak pas orës 19:00 të mbrëmjes në qendër të kryeqytetit, Kingston dhe po e godet zonën metër për metër. Asgjë nuk i reziston asaj, asnjë strukturë, shprehen ekspertët.
Vendi po përballet tashmë me shira të rrëmbyeshëm prej 300 deri në 400 milimetrash, me erëra të forta dhe përmbytje. Autoritetet kanë paralajmëruar se “më e keqja ende nuk ka ardhur”.
Pamjet janë të frikshme dhe janë bërë virale në media e rrjete sociale. Reshje të dendura shiu po bien në jug të ishullit, ndërsa të paktën 150,000 banorë kanë marrë tashmë urdhra evakuimi.
Kombi ishullor nuk është goditur drejtpërdrejt nga një uragan për më shumë se një dekadë. Dhe kurrë nga një uragan i Kategorisë 5. Një organ i OKB-së e përshkruan “Melissa” si “stuhinë e shekullit”.
“Ciklon Melissa, i cili mund të jetë më i forti në historinë e Xhamajkës dhe që tashmë ka marrë jetën e disa njerëzve, ka të ngjarë të prekë drejtpërdrejt të paktën 1.5 milionë njerëz”, paralajmëroi sot Kryqi i Kuq.
“Ky është shansi juaj i fundit për të mbrojtur jetën tuaj”, është mesazhi i autoriteteve për banorët.
Rrugët në qytete janë bosh, pasi banorët janë mbyllur në shtëpitë e tyre. Duke sfiduar udhëzimet e autoriteteve, vetëm dy nga një total prej 50,000 kanë nxituar në strehimore.