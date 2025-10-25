LEXO PA REKLAMA!

Udhëtimi kthehet në tragjedi/ Bie nga muri i Panteonit në Romë, vdes turisti japonez

Lajmifundit / 25 Tetor 2025, 13:51
Bota

Një turist japonez vdiq mbrëmë në Romë pasi ra nga muri rrethues i Panteonit.

Burri, i cili ishte rreth 70 vjeç, ra në hendek nga një lartësi prej rreth 7 metrash.

Përpjekjet e shpëtimit nuk patën sukses. Për ta arritur atë, zjarrfikësit hapën me forcë portën e hyrjes jashtë Panteonit. Shkaku i aksidentit është ende duke u përcaktuar. Policia dhe policia lokale ishin në vendngjarje.

 

 

 

