Vajza e tij u përdhunua dhe u vra, babai i 12-vjeçares vdiq nga pikëllimi. Letra e trishtë para vdekjes
Rasti i 12-vjeçares Lola Davier, e cila u vra në Paris në vitin 2022, vazhdon të ngjallë emocione dhe zemërim në Francë. Nëna e saj dëshmoi në gjyqin e të pandehurit, duke zbuluar se babai i vajzës vdiq nga pikëllimi disa muaj më vonë, i paaftë të kapërcente humbjen e fëmijës së tij.
Parisi po ndjek me shumë interes gjyqin e 27-vjeçares algjeriane Dabia Benkirene, e cila akuzohet për vrasjen e 12-vjeçares Lola Davier. Vajza u gjet e vdekur në tetor 2022 në ndërtesën e apartamenteve ku jetonte me familjen e saj, gjë që shkaktoi një tronditje të madhe në të gjithë vendin.
I akuzuara, i cili jetonte në të njëjtën ndërtesë, kishte hyrë ilegalisht në Francë dhe dyshohet se ishte urdhëruar të deportohej pak para krimit. Sipas prokurorisë, çështja lidhet me një mosmarrëveshje personale dhe po shqyrtohet për të parë nëse ka pasur ndonjë paramendim. Detajet e dëgjuara në gjykatë janë veçanërisht të ashpra, ndërsa mbrojtja përmend probleme psikologjike. Gjatë seancës dëgjimore, nëna e Lolës, Delphine Davier, dëshmoi me lot në sy se burri i saj, Yohann, i cili kishte hequr dorë nga alkooli për vite me radhë, iu rikthye vesit pas vrasjes së vajzës së tyre.
“Ai filloi të pinte përsëri dhe nuk u ndal kurrë”, tha ajo, duke shpjeguar se ai “vdiq nga pikëllimi” disa muaj më vonë, në shkurt të vitit pasardhës. Para vdekjes së tij, babai i vajzës së vogël kishte lënë një letër në derën e apartamentit të të akuzuarës, në të cilën shprehte dhimbjen dhe pamundësinë e tij për të kuptuar “çnjerëzimin që çoi në këtë vrasje mizore”. Në fund të shënimit ai shkroi: “Babai yt do të të dojë përgjithmonë”.