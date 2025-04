Trump zgjat me 75 ditë afatin për të arritur marrëveshjen për TIKTOK!

Donald Trump zgjat afatin për një marrëveshje TikTok me 75 ditë të tjera.

Këtë e ka bërë të ditur presidenti në rrjetin e tij social “Truth”, kjo sipas ligjit platforma ose duhet të shesë asetet e saj në SHBA ose të përballet me një ndalim.

“Marrëveshja kërkon punë të mëtejshme për të siguruar që të nënshkruhen të gjitha miratimet e nevojshme. Kjo është arsyeja pse unë po nënshkruaj një urdhër ekzekutiv për të mbajtur funksionimin e TikTok për 75 ditë të tjera", thotë Trump, i cili, menjëherë pas marrjes së detyrës, kishte caktuar afatin përfundimtar për shitjen e divizionit amerikan të aplikacionit popullor në 75 ditë për të shmangur një ndalim në Shtetet e Bashkuara.

Afati i caktuar do të kishte skaduar më 5 prill.

“Ne shpresojmë të vazhdojmë të punojmë në mirëbesim me Kinën, e cila, me sa kuptoj unë, nuk është shumë e kënaqur me tarifat e ndërsjella (të nevojshme për tregtinë e drejtë dhe të ekuilibruar midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës.

Kjo konfirmon se tarifat janë mjeti më i fuqishëm ekonomik, shumë i rëndësishëm për sigurinë kombëtare. Ne nuk duam që TikTok të errësohet”, theksoi Trump.