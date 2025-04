Babai i saj i dha fund jetës, reagon moderatorja: Allahu qoftë i mëshirshëm me ty!

Një ngjarje e rëndë ndodhi sot në Prishtinë, ku Alban Tolaj, pjesëtar i Policisë së Kosovës, dyshohet se u vetëvra.

Lidhur me krimin ka reaguar edhe vajza e Tolajt, Elsa e cila përmes një postimi në rrjetet sociale shpreh dhimbjen e madhe për humbjen e babait.

"Babush, shpirti jem, dashnija jeme e pare dhe ma e madhe… Allahu qofte i meshirshem me ty dhe te shperblefte me Xhenet, aty ku s’ka me dhimbje as mërzi, veç paqe e lumturi.

Inshallah nje dite takohemi prape, aty ku dashnia nuk ka fund.

Te don cika jote e vogel perjetësisht, babush. Nuk je fizikisht ketu, por ne zemrën time je çdo sekonde. Pusho i qete, shpirti jem…”, ka shkruar vajza e policit të ndjerë.