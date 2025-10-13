Trump: Mund ti jap Ukrainës raketa amerikane
Presidenti i SHBA, Donald Trump, po shqyrton mundësinë e dërgimit të raketave lundruese me rreze të gjatë veprimi Tomahawk në Ukrainë, një vendim që Moska e ka paralajmëruar se mund të shkaktojë një përshkallëzim të thellë të konfliktit.
I pyetur nga gazetarët në Air Force One të dielën nëse do t’i siguronte Kievit këto raketa, Trump u përgjigj: “Do ta shohim… Mund të bëj”. Zyrtarët ukrainas kanë kërkuar vazhdimisht armë me rreze të gjatë për të lehtësuar kundërsulmet ndaj forcave ruse, Tomahawkët, me rreze rreth 2,500 km (1,500 milje), do t’i jepnin Ukrainës aftësi që do ta vinin brenda shtrirjes së tyre territorin rus.
Komentet vijnë pas një telefonate midis Trump dhe Presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, ku u diskutuan nevojat për forcim të mbrojtjes ajrore dhe për armë me rreze të gjatë. Trump gjithashtu tha se ndoshta do të bisedonte me Rusinë për çështjen, duke sfiduar pyetjen se si do të reagonte Moska nëse këto raketa dërgoheshin.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, e quajti këtë shqetësuese dhe paralajmëroi për tensione dhe përshkallëzim. Ish-presidenti rus Dmitry Medvedev shkoi edhe më larg, duke paralajmëruar për pasoja të rënda dhe duke sugjeruar se dorëzimi i tomahawkëve mund të përfundojë keq për të gjithë.
Moska ka argumentuar më parë se raketat me rreze të gjatë do të rrezikonin marrëdhëniet ndërmjet SHBA dhe Rusisë dhe të çonin në përshkallëzim të fuqishëm. Përveç shqetësimeve strategjike, zyrtarët rusë kanë vënë në dyshim edhe karakterin e ngarkesave të mundshme, duke sugjeruar se Moska mund të mos mund të dallonte nëse një raketë mbante një kokë bërthamore.
Që nga fillimi i pushtimit në shkallë të plotë në 2022, Ukraina ka kërkuar vazhdimisht sisteme që mund t’i lejojnë sulme më të thella kundër objektivave ruse. Ndërkohë, qytetet ukrainase, përfshirë Kievin, vijojnë të sulmohen me dronë dhe raketa, ndërsa Rusia synon infrastrukturën energjetike para dimrit.
Së fundi, i dërguari special i Trump në Ukrainë, Keith Kellogg, ka lënë të kuptohet mundësinë e sulmeve të thella në territorin rus, duke nxitur debate dhe paralajmërime ndërkombëtare rreth rrezikut të përshkallëzimit./tch