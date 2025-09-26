Tragjedi në Turqi/ Një burrë vret ish-gruan me armë automatike në spitalin ku ajo punonte, publikohet momenti i ngjarjes
Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Kahramanmaraş të Turqisë, ku një grua 42-vjeçare, Eser Karaca, u vra brutalish nga ish-bashkëshorti i saj, Atilla Aydintapli, 44 vjeç. Ngjarja ndodhi brenda ambienteve të një spitali privat ku Karaca punonte si anesteziologe dhe nënë e dy fëmijëve.
Dëshmitë tregojnë se Aydintapli hyri në spital duke mbajtur një çantë të zezë, në të cilën kishte fshehur një armë zjarri. Kamerat e sigurisë kapën momentin kur ai hyn në ambientet e punës së ish-gruas, duke e ndjekur atë që kur ajo u përpoq të largohej. Në një përpjekje desperate për të shpëtuar, Karaca doli në korridor, por Aydintapli e ndjek dhe i qëllon disa herë nga afër, pavarësisht lutjeve të saj për ta ndaluar. Së pari, ajo ngriti duart për të treguar dorëzim, megjithatë ai e qëlloi dy herë më shumë para se të largohej me vrap.
Pasi krimi u zbulua, autoritetet garantuan arrestimin e Atilla Aydintapli, por ende nuk ka informacion të qartë mbi motivet për këtë akt të rëndë. Hetimet janë në zhvillim, ku po shqyrtohen rrethanat e ngjarjes si dhe historia e marrëdhënies mes çiftit.
Ky rast ka ngjallur shumë reagime të forta në opinionin publik, duke rikthyer vëmendjen mbi problemet e dhunës ndaj grave dhe rolin e institucioneve të mbrojtjes që ndihmojnë në parandalimin e dhunës në marrëdhëniet familjare.
Kjo tragjedi sjell në pah nevojën për një qasje më të fortë dhe më efikase në luftën kundër dhunës gjinore, që vazhdon të mbetet një shqetësim serioz në shoqërinë turke dhe më gjerë. Eser Karaca është një tjetër viktimë e kësaj dhune, e cila kërkon më shumë vëmendje dhe angazhim nga ana e autoriteteve dhe shoqërisë për të garantuar sigurinë e grave dhe fëmijëve.