Pas kritikave në rrjet, reagon Blerta, partnerja e Princ Lekës
Ditën e djeshme, moderatorja e njohur Arbana Osmani njoftoi se puntata e parë e sezonit të ri të emisionit të saj do të kishte të ftuar Princ Lekën, i shoqëruar nga partnerja e tij e re, Blerta Celibashi. Lajmi u prit menjëherë me reagime të shumta në rrjetet sociale, ku nuk munguan as komentet pozitive, por edhe kritikat dhe diskutimet e ashpra.
Disa ndjekës shprehën pakënaqësinë e tyre për praninë e Princ Lekës, duke argumentuar se situata e tij e fundit dhe ndarja me ish-partneren, Elia Zaharia, e bën të diskutueshme ftesën e tij në emision. Debati shpërtheu në rrjet, duke ndarë opinionet mes atyre që e shohin ftesën si një të drejtë për të folur hapur dhe atyre që e konsiderojnë të panevojshme pjesëmarrjen e tij.
Në këtë kontekst, Blerta Celibashi vendosi të reagojë publikisht. Përmes një postimi në Instagram, ajo theksoi se jo çdo histori që diskutohet në mediat online pasqyron realitetin e atyre që e jetojnë atë.
“Titujt e nxituar flasin shumë, por nuk njohin të vërtetën tonë, atë që ruhet me dinjitet dhe që askush nuk mund ta bëjë pis,” shkroi ajo.
Blerta shtoi gjithashtu se në emisionin e Arbanës, ajo do të ndajë për herë të parë një rrëfim të ndjerë mbi marrëdhënien e saj me Princ Lekën, duke zbuluar atë që deri tani ka mbetur i pathënë për publikun.