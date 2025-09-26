Danimarkë/ Një tjetër dron i pikasur pranë Aeroportit të Aalborgut, i cili u mbyll për një orë
Aeroporti i Aalborgut, në Danimarkën veriore, u mbyll përsëri për një orë gjatë natës pas pranisë së një droni.
Ai ishte mbyllur për të njëjtën arsye dje dhe pardje, ashtu si edhe aeroportet në Esbjerg, Sonderborg dhe Bazën Ajrore Skrydstrup, dhe më herët këtë javë në Kopenhagen.
Dje, kryeministrja Mette Frederiksen i denoncoi fluturimet si pjesë të "sulmeve hibride" që ndoshta lidhen me Rusinë dhe parashikoi mundësinë që inkursione të tilla "të shumëfishohen".