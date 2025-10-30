LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Dështimi i formimit të qeverisë në Kosovë, presidentja Osmani fton në takim partitë politike

Lajmifundit / 30 Tetor 2025, 12:16
Kosovë&Rajon

Dështimi i formimit të qeverisë në Kosovë, presidentja

Pas dështimit të formimit të qeverisë së Kosovës më 26 tetor, presidentja Vjosa Osmani ka ftuar në takim partitë politike.

Pritet që takimi të mbahet ditën e nesërme në orën 12:00. Për të caktuar mandatarin e dytë, Osmani ka kohë deri më 5 nëntor.

I mandatuari i parë për krijimin e qeverisë së re, Albin Kurti, dështoi t’i merrte të dielën votat e nevojshme për mandatin e tretë.

Kosova e arriti konstituimin e Kuvendit të ri pas një serie vështirësish, por dështimi javën që shkoi për krijimin e qeverisë së re ka nxjerrë në pah një tjetër rrezik, e ai është që vendi të hyjë pa buxhet në vitin 2026.

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion