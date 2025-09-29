LEXO PA REKLAMA!

Qyteti i madh rus prej 24 orësh pa energji, pas sulmeve ukrainase me "Himars"

Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 19:48
Bota

Rajoni i Belgorodit në Rusi po punon për të rivendosur energjinë elektrike dhe ujin e nxehtë pasi sulmet me raketa ukrainase shkaktuan ndërprerje të konsiderueshme dhe plagosën të paktën tre civilë, tha guvernatori i zonës të hënën.

Vyacheslav Gladkov tha se Ukraina kishte synuar infrastrukturën e rajonit, duke detyruar disa objekte të kalonin në gjeneratorë rezervë të energjisë dhe kishte goditur dy herë kryeqytetin rajonal - Belgorod - me gjashtë koka raketore në total.

Pamjet e paverifikuara të mediave sociale treguan atë që dukej si një sulm i fuqishëm me raketa në një termocentral në Belgorod me një seri shpërthimesh të forta të ndjekura nga tymi që ngrihej në qiell.

Gladkov tha se forcat e Kievit kishin bombarduar pjesë të tjera të rajonit, i cili kufizohet me Ukrainën, dhe kishin lëshuar të paktën 76 dronë sulmi në 24 orët e fundit, disa prej të cilëve ishin rrëzuar pranë zonave të banuara.

Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se kishte rrëzuar 21 dronë ukrainas mbi Belgorod gjatë natës.

 

 

