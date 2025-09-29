LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

VIDEO/ Tmerri i “Myslym Shyrit”! I mituri që grabiste bizneset gjatë natës lirohet pas arrestimit

Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 19:38
Aktualitet

VIDEO/ Tmerri i “Myslym Shyrit”! I mituri që grabiste bizneset

I mituri në fjalë është arrestuar për veprën penale të vjedhjes, por është liruar për shkak të moshës

Këto pamje të kapura nga kamerat e sigurisë tregojnë një të mitur që është kthyer në tmerrin e bizneseve, sidomos në zonën e ‘Myslym Shyrit’ në kryeqytet.

I riu, që duket qartë “sypatrembur”, hyn në biznese i pamaskuar, pa kapuç apo ndonjë mjet tjetër për të fshehur identitetin, duke qenë i vetëdijshëm se ambientet janë të pajisura me kamera sigurie. Ai hap derën, grabit para nga kasa dhe largohet me shpejtësi.

Top Channel mëson se i mituri në fjalë është arrestuar për veprën penale të vjedhjes, por është liruar për shkak të moshës së mitur.

Por çfarë duhet të ndodhë me këtë lloj kontingjenti, të mitur të cilët, ndonëse në moshë të mitur, kryejnë vepra penale, arrestohen dhe lirohen për shkak të moshës, duke u kthyer shumë shpejt në rrugë për të grabitur sërish, pa ndjerë asnjë pasojë reale ligjore?/ Top Channel

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion