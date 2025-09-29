Dhëndri i Trump me dy ortakë të tjerë blejnë kompaninë e dizajnit dhe videolojërave për 55 miliardë dollarë
Tre investitorë kanë arritur një marrëveshje gjigante me vlerë 55 miliardë dollarë për të blerë kompaninë e dizajnit dhe prodhimit të videolojërave Electronic Arts (EA).
Marrëveshja u mbyll midis fondit të pasurisë sovrane të Arabisë Saudite (PIF), Silver Lake dhe Affinity Partners të Jared Kushner.
Me këtë marrëveshje, EA po bëhet private: Aksionarët do të marrin 210 dollarë për secilën aksion, një shumë 25% më e lartë se çmimi që kishte para se të dilnin thashethemet e para.
Drejtori Ekzekutiv i EA, Andreë ëilson, tha: “Ekipet tona kanë krijuar përvoja unike për qindra miliona lojtarë. Së bashku me partnerët tanë të rinj, ne do të vazhdojmë të frymëzojmë brezat që do të vijnë.”
J. Kushner tha se është rritur duke luajtur lojëra EA dhe tani i shijon ato me fëmijët e tij, ndërsa Silver Lake theksoi se do të investojë në mënyrë agresive për ta rritur kompaninë edhe më tej.
Pjesëmarrja e PIF ka ngjallur tashmë debate, pasi fondi është i lidhur drejtpërdrejt me Arabinë Saudite, e cila është kritikuar për të dhënat e të drejtave të njeriut në vend.
Marrëveshja pritet të mbyllet në fillim të vitit 2027. Deri atëherë, EA do të vazhdojë të publikojë lojërat e saj si zakonisht, siç është Battlefield 6, i cili pritet të dalë në tetor.