LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

PlaniI për Gazën, Trump kërcënon Hamasin me “shfarosje të plotë” nëse refuzon armëpushimin

Lajmifundit / 5 Tetor 2025, 17:46
Bota

PlaniI për Gazën, Trump kërcënon Hamasin me “shfarosje

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, u shpreh se Hamasit do t’i prijë “zhdukje e plotë” nëse nuk heq dorë nga pushteti dhe kontrolli i Gazës.

Në një prononcim për CNN, Trump deklaroi se grupi militant palestinez duhet të pranojë armëpushimin e tij 20-pikësh për të shmangur pasojat fatale.

“Shfarosje e plotë,” ishte përgjigja e Trump kur u pyet nga gazetari nëse Hamas refuzon të dorëzojë pushtetin.

Përgjigja e Trump erdhi pas refuzimit të Hamasit për planin e armëpushimit që ai ka propozuar, i cili përfshin çarmatosjen e grupit dhe lëshimin e pengjeve.

Sipas Trump, koha do të tregojë nëse Hamas është i gatshëm për paqe.

Presidenti i SHBA-së e theksoi gjithashtu mbështetje të plotë nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu për fushatën e tij të bombardimeve në Gaza dhe përpjekjet për të arritur një armëpushim të qëndrueshëm

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion