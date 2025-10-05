Atentati ndaj Isuf Jacajt, RENEA dhe FNSH zbarkojnë në Sarandë dhe Konispol, kontrolle dhe në fshatra
Pas ngjarjes së mbrëmshme, ku 58-vjeçari Isuf Jacaj humbi jetën si pasojë e shpërthimit me eksploziv të automjetit të tij, gjatë ditës së diel, forcat RENEA dhe një grup i repartit të FNSH, kanë zbarkuar në qytetin e Sarandës dhe në zonat periferike të Bashkisë Konispol, duke kryer kontrolle të shumta me qëllim gjetjen e provave që mund të çojnë në zbulimin e autorëve.
Burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije se pista e vetme në të cilën po hetohet është ajo e vrasjes për hakmarrje, për shkak si i biri i viktimës ka ndihmuar autorin e plagosjes së dy personave në 17 korrik në Sarandë.31-vjeçari Klaus Jaçaj, u vetëdorëzua në Komisariatin e Sarandës mbrëmjen e 23 korrikut, 2 ditë pasi një person i maskuar i shpërtheu me eksploziv automjetin e tij tip “BMW”, që ndodhej i parkuar pranë banesës, ngjarje kjo ende e pazbardhur. Prokuroria ngriti ndaj tij akuzat “përkrahje e autorit të krimit” dhe “moskallëzim krimi” dhe e la në masën e sigurisë “Arrest në burg”.
Ngjarja që pasoi me një sagë hakmarrje, u rregjistrua në 17 korrik të këtij viti, ku në lagjen nr. 4, 43-vjeçari Ramadan Zoto alias Ramadan Canaj, plagosi me armë zjarri Gëzim Hajdaraj 33 vjeç dhe Ernest Lama 25 vjeç, nga Kamza. Këta dy të fundit rezultojnë persona me precedentë penalë në Sarandë, pasi në 8 janar të këtij viti, kishin kundërshtuar forcat e policisë së Sarandës në rrugën “Skënderbeu” por kishin rifituar sërish lirinë. Pas plagosjes, Hajdarajt i’u gjet nga policia një armë zjarri pistoletë dhe u arrestua në spital. Ramadan Zoto, një ish – i dënuar në Greqi për krime të rënda, përfshirë vrasje, u largua nga vendi i krimit, derisa u kap i armatosur në Korçë paraditen e 22 gushtit. Dy prej personave që ndodheshin me të në vendngjarje janë vetëdorëzuar më herët.
Në lidhje me ngjarjen e mbrëmshme, sipas ekspertëve të xhenios, dyshohet se janë përdorur rreth 800 gram eksploziv, i cili ishte vendosur poshtë mjetit tip “Toyota” të Isuf Jaçaj. Shpërthimi dyshohet të jetë kryer i telekomanduar në distancë. Policia po has vështirësi në dokumentimin e plotë të ngjarjes, pasi pranë tij nuk ka kamera sigurie nëpër biznese.
BalkanWeb