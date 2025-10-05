Mbi 1 mijë persona bllokohen në malin Everest, mes tyre turistë dhe alpinistë
Përpjekjet e shpëtimit kanë nisur për të hapur rrugët në vendet e kampingut në shpatin lindor të malit Everest në Tibet, ku gati 1,000 njerëz janë bllokuar nga një stuhi dëbore që ka bllokuar rrugët, sipas raporteve të medias shtetërore kineze.
Qindra fshatarë vendas dhe ekipe shpëtimi janë vendosur për të ndihmuar në heqjen e borës që bllokon aksesin në zonë, e cila ndodhet në një lartësi mbi 4,900 metra, sipas një raporti në Jimu News.
Disa turistë në mal janë shpëtuar tashmë, raportojnë mediat.
Reshjet e borës filluan të premten në mbrëmje dhe vazhduan gjatë gjithë të shtunës, sipas njoftimeve në llogaritë zyrtare WeChat të Kompanisë lokale të Turizmit të Qarkut Tingri, e cila tha se shitja e biletave dhe hyrja në Zonën Panoramike të Everestit u pezulluan nga fundi i së shtunës.
Pikërisht përtej kufirit në Nepal, shirat e rrëmbyeshëm shkaktuan rrëshqitje toke dhe përmbytje të menjëhershme që kanë bllokuar rrugët, kanë rrëzuar urat dhe kanë vrarë të paktën 47 persona që nga e premtja, tha policia.
Tridhjetë e pesë persona vdiqën në rrëshqitje toke të ndara në distriktin lindor Ilam në kufi me Indinë. Nëntë persona u raportuan të zhdukur pasi u rrëmbyen nga ujërat e përmbytjeve dhe tre të tjerë u vranë nga goditjet e rrufeve në vende të tjera të vendit.