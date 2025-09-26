Ngrihet akuzë federale ndaj ish-drejtorit të FBI, James Comey. Hetoi lidhjet e Trump me Rusinë në zgjedhjet e 2016-ës
Ish-drejtori i FBI-së, James Comey, është akuzuar nga një juri federale, një përshkallëzim i jashtëzakonshëm në përpjekjen e presidentit Donald Trump për të ndjekur penalisht armiqtë e tij politikë.
Comey, një kundërshtar i kahershëm i presidentit, tani është zyrtari i parë i lartë qeveritar që përballet me akuza federale në një nga ankesat më të mëdha të Trump: hetimi i vitit 2016 mbi dyshimet nëse fushata e tij e parë presidenciale kishte bashkëpunuar me Rusinë.
“DREJTËSI NË AMERIKË! Një nga qëniet më të këqija njerëzore që ky vend ka njohur ndonjëherë është James Comey, ish-kreu i korruptuar i FBI-së,” shkroi Trump në një postim në Truth Social.
Comey është akuzuar për deklarata të rreme dhe pengim të një procedure kongresionale, dhe mund të përballet me deri në pesë vite burg nëse shpallet fajtor, tha Departamenti i Drejtësisë në një deklaratë.
Të dy akuzat lidhen me dëshminë e tij të 30 shtatorit 2020 para Komitetit Juridik të Senatit.
Comey dëshmoi se “ai nuk kishte autorizuar askënd në FBI që të ishte burim anonim,” tha departamenti. “Sipas aktakuzës, kjo deklaratë ishte e rreme.”