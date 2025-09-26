Shitja e TikTok në Shtetet e Bashkuara: Trump jep miratimin, por marrëveshja ende në pritje
Me një urdhër ekzekutiv të nënshkruar nga Presidenti Trump, hapi rrugën për një marrëveshje që parashikon shitjen e TikTok në Shtetet e Bashkuara, duke përfshirë disa kompani dhe investitorë amerikanë. Ky akt përbën një hap të rëndësishëm procedurial drejt mbylljes së marrëveshjes, megjithatë nuk është realizuar ende dhe pritet që të kemi miratime rregullatore si nga SHBA, ashtu edhe nga Kina.
Trump theksoi se kishte biseduar me Presidentin kinez Xi Jinping, i cili supposedly kishte dhënë miratimin për marrëveshjen, ndonëse Pekini nuk ka konfirmuar këtë publikisht. Urdhri ekzekutiv vjen pas një ligji të ri që ndalon TikTok të operojë në SHBA, përveç nëse kompani mëmë, ByteDance, shiti rreth 80% të aseteve të saj amerikane te investitorë jo-kinezë. Ky ligj, që u miratua vitin e kaluar, kërkon që çdo marrëveshje të përfshijë transferimin e kontrollit mbi operacionet e TikTok në SHBA dhe algoritmin e tij, një aspekt thelbësor i negociatave.
Përveç kësaj, Trump ka shtyrë për një periudhë të mëtejshme zbatimin e ligjit, duke pritur që dokumentacioni të përfundojë. ByteDance pritet gjithashtu të nënshkruajë një marrëveshje që përcakton kornizën me një ose më shumë investitorë të rinj. Me një vlerë të pritur prej 14 miliardë dollarësh, sipërmarrja e re me bazë në SHBA do të nënkuptojë një bashkëpunim midis investitorëve amerikanë, ku përfshihen Oracle dhe firma e kapitalit privat Silver Lake.
Megjithatë, marrëveshja bllokohet nga disa shqetësime, përfshirë nëse përdoruesit do të duhet të shkarkojnë një version të veçantë të TikTok pas realizimit të saj. Disa përdorues kanë shprehur dyshime mbi ndikimin e pronarëve të rinj në algoritmin intenziv të aplikacionit. Rreth 170 milion përdorues amerikanë mund të vazhdojnë të aksesojnë TikTok, që do të nënkuptonte një transformim potencial, duke u dhënë atyre ndjesi të reja rreth kontrollit dhe përmbajtjes.
Marrëveshja gjithashtu shenon një mundësi për Trump dhe Xi që të takohen në një samit të ardhshëm pas bisedave të tyre të fundit, duke theksuar rëndësinë e marrëdhënieve ekonomike midis dy vendeve.