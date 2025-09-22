Ursula von der Leyen përballet sërish me një tjetër votë mosbesimi në PE
Komisioni Evropian i Ursula von der Leyen do të përballet me një tjetër votë mosbesimi në Parlamentin Evropian në fillim të tetorit.
Sipas agjencisë gjermane të lajmeve DPA, Kryetarja e Parlamentit Roberta Mezzola i informoi eurodeputetët për këtë. Votimi është planifikuar të zhvillohet midis 6 dhe 9 tetorit.
Mocionet janë siguruar tashmë me të paktën 72 eurodeputetë, ose një e dhjeta e 720 eurodeputetëve, siç kërkohet nga rregullat.
Politika e klimës dhe marrëveshjet tregtare
Kritikat në mocionet e mosbesimit, të paraqitura nga grupi i krahut të djathtë Patriotët për Evropën (PfE) dhe grupi parlamentar i majtë, drejtohen kryesisht kundër von der Leyen, por një votë mosbesimi mund të zbatohet vetëm për të gjithë Komisionin Evropian.
Mocioni i PfE kritikon, ndër të tjera, politikat e von der Leyen për klimën dhe migracionin.
Eurodeputetët e akuzojnë më tej von der Leyen për mungesë transparence dhe censurë dhe kritikojnë marrëveshjet tregtare me Mercosur dhe SHBA-në.
“Evropa është sot më e dobët se kurrë, sepse Presidentja e Komisionitvazhdimisht dështon të adresojë sfidat më urgjente”, thuhet në propozimin e Patriotëve, të cilin “Politico” e ka parë.
Kreu i grupit të majtë në Parlamentin Evropian, eurodeputeti gjerman Martin Schirdevan, tha ndër të tjera: “Komisioni ka bërë një marrëveshje katastrofike doganore me Trumpin”.
Pakti, tha ai, është një sulm ndaj industrisë evropiane dhe do të shkatërrojë mijëra vende pune. Përveç kësaj, Komisioni ka heshtur për shumë kohë në lidhje me katastrofën humanitare në Rripin e Gazës.
Vështirë se do të ketë sukses
Megjithatë, një votë mosbesimi konsiderohet e pamundur të ketë sukses, pasi do të kërkonte një shumicë prej dy të tretat e numrit të përgjithshëm të votave të hedhura, si dhe shumicën e të gjithë anëtarëve të Parlamentit. Kjo do të thotë se duhet të sigurohen të paktën 361 vota, e nëse të gjithë eurodeputetët janë të pranishëm dhe votojnë, deri në 480.
Në zgjedhjet e nëntorit të kaluar, Komisioni i Ursula von der Leyen mori 370 nga 688 votat e hedhura.
Komisioni Evropian është përballur tashmë me një mocion të ngjashëm mosbesimi në korrik: Von der Leyen u akuzua për mungesë transparence në prokurimin e vaksinave gjatë pandemisë së koronavirusit, për përmbysjen e mesazheve që ajo shkëmbeu me kreun e grupit farmaceutik amerikan Pfizer dhe për një stil udhëheqës centralist.
Mocionet e mosbesimit – të rralla
Mocionet e mosbesimit ndaj Komisionit Evropian janë në të vërtetë të rralla. Para korrikut, populistët e krahut të djathtë u përpoqën në vitin 2014 të shkarkonin Komisionin e atëhershëm të Jean-Claude Juncker, por pa sukses.
Në atë kohë, vetëm 101 eurodeputetë euroskeptikë votuan në favor të propozimit, 461 kundër dhe 88 abstenuan.
E vetmja herë që Komisioni Evropian ka rënë ishte në vitin 1999, kur Komisioni i Jacques Santer dha dorëheqjen para kohe pasi u botua një raport mbi mashtrimin, keqmenaxhimin dhe nepotizmin./DW