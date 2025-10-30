Me skenarë në duar, publikohen pamjet nga përgatitjet e filmit të Luizit dhe Kiarës
Lajmifundit / 30 Tetor 2025, 18:52
Lajmi se Luiz Ejlli dhe Kiara Tito do ishin bashkë-protagonistë në një film qarkullon prej kohësh në mediat rozë, por tani në Instagram janë publikuar pamjet e para ku çifti shihen duke lexuar pjesë nga skenari dhe duke bërë prova.
Fansat kanë reaguar menjëherë në rrjetet sociale, duke shprehur kureshtje dhe emocion për projektin, që duket se do të bëhet një nga filmët më të komentuar të showbizit shqiptar.
Edhe pse titulli dhe ekipi realizues nuk janë bërë ende publikë, pamjet e para tregojnë një bashkëpunim të ngrohtë dhe profesional mes çiftit, që premton të sjellë një histori të veçantë në ekran.
