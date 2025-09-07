Mijëra protestues “pushtojnë” Jerusalemin/ Izraelitët presion Netanyahut: Duam marrëveshje për lirimin e pengjeve
Mbi 15,000 njerëz u mblodhën në rrugët e Jerusalemit dhe Tel Avivit për të kërkuar nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu të arrijë një marrëveshje për lirimin e pengjeve të mbetura në Gaza dhe për të ndalur ofensivën ushtarake ndaj Hamasit.
Protestat, të udhëhequra nga familjet e pengjeve të rrëmbyer nga Hamasi më 7 tetor 2023, kanë fituar intensitet, teksa numri i viktimave dhe tensioni politik brenda Izraelit rritet. Sipas të dhënave aktuale, 48 pengje mbeten në Gaza, por besohet se vetëm rreth 20 janë ende gjallë.
Kryeministri Netanyahu vazhdon të refuzojë një marrëveshje të pjesshme, duke këmbëngulur se vetëm fitorja e plotë ndaj Hamasit do të mundësojë kthimin e pengjeve. Kjo qasje është kundërshtuar nga familjet e pengjeve dhe mbështetësit e tyre, të cilët thonë se zgjatja e luftës vetëm sa rrezikon më shumë jetën e tyre.
Në një protestë pranë rezidencës së Netanyahut, nëna e një ushtari të rrëmbyer, Anat Angrest, i bëri thirrje të fuqishme kryeministrit, duke e paralajmëruar personalisht për pasojat nëse nuk vepron.