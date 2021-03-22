LEXO PA REKLAMA!

Itali, mbush makinën me benzinë e ikën pa paguar, lë peng shokun e dehur

Lajmifundit / 22 Mars 2021, 19:04
Bota

Policia e kryeqytetit italian njoftonte dje se një individ me makinën e tij Mercedes ndaloi në pikën e furnizimit në rrugën Jonio (Romë), ku e mbushi plot me benzinë.

Pasi kreu mbushjen shoferi duhet të paguante, por klienti i thotë përgjegjësit të pikës së karburantit se nuk ka para me vete, por i lë si peng personin që ishte me të.

Pas ardhjes së policisë, burri që mbeti në stacion dukej krejtësisht i dehur dhe nuk mbante mend fare cili ishte i zoti i makinës.

Pronari i pikës së karburantit dhe policia po kërkojnë të identifikojnë atë që mbushi makinën me karburant pa paguar, por deri tani njeriu i lënë peng nuk ka bërë asgjë për t’i ndihmuar. (IlMessaggero)

