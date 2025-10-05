LEXO PA REKLAMA!

Nga “Maloku” tek Plarent Dervishaj, si planifikoi “Rrumi” t’i vriste të dy! Zbardhen MESAZHET: Unë kam burrni...

Lajmifundit / 5 Tetor 2025, 17:25
Aktualitet
Nga “Maloku” tek Plarent Dervishaj, si planifikoi

Aleksandër Laho: Jam jashtë në të vjen mos lëviz vet mo. Një pun t’kam ca me tha ca un. S’mu ndan. Un e vura vet shen afër, e duron sigur po del vet. Po thonë do t’marrin me shef.

Elidon Avdyli: Kujtpo ja kanë vu shenjën. Po më the. E di. Jo mos e kalo vllai. Po po folëm. Po jemi thot me egzin. Me orën kanë folën kanë than ke ai.

Elidon Avdyli: Eken dit ku milleni ne. Se ktu dinin ku t kill gjomat.

Aleksandër Laho: Jo ty dhe kaleshit ju ka ngel ne opinionin qe keni q sa i grifteve. ruhuni per vete shok se qeroheni shume lujt llafesh.

Elidon Avdyli: Edhe 20 e viti. Po e vlla. Po jam m’vll fare shok. Po pres kto 2-3 dit me bo maloku. Ozot na lecen mar. So e pi emote… Ne nrrp. Direkt mos i bim celek. Kshu e kesh me ate. Un me ate.

Aleksandër Laho: Lenti esht problemi kryesor, esht problem i hapur per te gjith… ate me duhet me e marr serozisht… ai ka dam por don prap, por ka her je non…

Me daten 6 tetor 2020, ora 14:40, Elidon Avdyli bisedon me Aleksander Lahon në lidhje me vendin ku mund të strehohej Plarent Dervishaj, kështu thuhet në dosjen e siguruar nga gazetarja e Top Channel, Anila Hoxha.

Me date 6 tetor 2020, ora 15:20, Elidoni i ka shkruar Aleksandrit se “Maloku”, duke iu referuar Edmir Bregut, kishte zhdukur që kishin një javë që e kërkonin.

Sipas Elidon Avdylit, kur i thotë fjalën malok e ka fjalën për atë që do të heqin qafe, ai i kishte thënë: “Dëgjo rrefeje kete dhe mbaje mbyll e vetem kujtohu si e cfare do te ndodhi”, asaj i kishte thënë”.

Rrumi i thotë Avdylit: “Po do bej se t’kam te Miri – Po i ka kemi lene, dhe Kaleshi.”

Më pas e këshillon që të rrijë larg dhe të mos i afrohet, teksa i shprehet Elidonit: “Po un se boj si Lenti, une s’jam Lenti, une kam burrni.”

