Marrëveshja e paqes në Gaza, Trump pritet të shkojë në Jerusalem të dielën
Lajmifundit / 9 Tetor 2025, 16:35
Bota
Zyra e presidentit izraelit ka njoftuar se presidenti amerikan Donald Trump pritet të jetë në Jerusalem të dielën.
Planet e mëparshme të Isaac Herzog për të dielën ishin anuluar pas planeve për vizitën e mundshme të Trump, tha zyra në një njoftim.
Mediat izraelite kishin raportuar dje se qeveria po përgatitej të priste Trump në rast se pengjet izraelite në Gaza liroheshin.
Presidenti i Egjiptit, Abdel Fattah al Sisi, e kishte ftuar gjithashtu Trumpin në Egjipt dje për të festuar nënshkrimin e marrëveshjes së armëpushimit.