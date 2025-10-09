LEXO PA REKLAMA!

EMRAT/ Gara për kreun e ri të SPAK, zyrtarizohen katër prokurorët kandidatë

Lajmifundit / 9 Tetor 2025, 16:22
Aktualitet

EMRAT/ Gara për kreun e ri të SPAK, zyrtarizohen katër

Janë zyrtarizuar emrat e katër prokurorëve kandidatë për drejtimin e Prokurorisë së Posaçme.

Këshilli i Lartë i Prokurorisë bën me dije se 4 kandidatë që do të garojnë janë prokurorët Klodian Braho, Elvin Gokaj, Doloreza Musabelliu dhe Adnan Xholi.


Njëri prej tyre do të zgjidhet mes prokurorëve të SPAK për një mandat 3-vjeçar pa të drejtë rikandidimi, pasi më 18 dhjetor përfundon mandati i Altin Dumanit.

NJOFTIM PËR MEDIA

Lidhur me listën e kandidatëve që kanë shprehur interes për pozicionin e Drejtuesit të SPAK

Në vijim të procedurës për përzgjedhjen e Drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), njoftojmë se, në përfundim të afatit zyrtar dhe kohës së pritjes për depozitimin e dokumentave nëpërmjet shërbimit postar, pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë kanë depozituar shprehjen e interesit për këtë pozicion prokurorët si më poshtë vijon:


* Klodian Braho

* Elvin Gokaj

* Doloreza Musabelliu

* Adnan Xholi

