LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Gjykata Kushtetuese rrëzoi dekretin e Begajt, zbardhet VENDIMI që i jep të drejtë Veliajt: Presidenti “shkeli” nenin 115

Lajmifundit / 9 Tetor 2025, 16:31
Aktualitet

Gjykata Kushtetuese rrëzoi dekretin e Begajt, zbardhet VENDIMI që i

Gjykata Kushtetuese ka zbardhur vendimin e sotëm, sa i përket rrëzimit të dekretit të presidentit Bajram Begaj për zgjedhjet e pjesshme lokale të 9 nëntorit.

Vendimi u mor pas shqyrtimit të kërkesës së Erion Veliajt, i cili kundërshtoi shkarkimin e tij nga Këshilli i Ministrave dhe thirrjen për zgjedhje të reja në kryeqytet.

Kushtetuesja vendosi se dekreti i Presidentit për zgjedhjet në Tiranë është në kundërshtim me nenin 115 të Kushtetutës, dhe pezulloi zbatimin e tij deri në një vendim përfundimtar.

Pra, për momentin nuk do të zhvillohen zgjedhje të pjesshme në Tiranë më 9 nëntor, deri sa Gjykata Kushtetuese të japë një vendim përfundimtar për ligjshmërinë e shkarkimit të Veliajt.

Vendimi i plotë i Gjykatës Kushtetuese: 

Mbledhja e Gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, sot në datën 09.10.2025 pasi mori në shqyrtim paraprak kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Erion Veliaj me objekt: “Shfuqizimi i vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 539, datë 25.09.2025 “Për shkarkimin nga detyra të kryetarit të Bashkisë Tiranë, z. Erion Veliaj”, si i papajtueshëm me Kushtetutën. Shfuqizimi i dekretit të Presidentit të Republikës nr. 350, datë 01.10.2025 “Për caktimin e datës së zgjedhjeve të pjesshme vendore për kryetar bashkie, për disa njësi të qeverisjes vendore” për pjesën që cakton datën e zgjedhjeve vendore në Bashkinë Tiranë, si të papajtueshëm me nenin 115, pika 2 dhe 3 të Kushtetutës. Pezullimi i efekteve juridike të dekretit të Presidentit të Republikës nr. 350, datë 01.10.2025 “Për caktimin e datës së zgjedhjeve të pjesshme vendore për kryetar bashkie, për disa njësi të qeverisjes vendore” për pjesën që cakton datën e zgjedhjeve vendore në Bashkinë Tiranë në zbatim të efekteve pezulluese që paragrafi 2 dhe 3 i nenit 115 i Kushtetutës parashikon, deri në marrjen e vendimit nga Gjykata Kushtetuese.”, bazuar në nenin 45 të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar dhe nenit 27 të Rregullores për Procedurat Gjyqësore të Gjykatës,

VENDOSI
Pezullimin e dekretit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë nr. 350, datë 01.10.2025 “Për caktimin e datës së zgjedhjeve të pjesshme vendore për kryetar bashkie, për disa njësi të qeverisjes vendore” për pjesën që cakton datën e zgjedhjeve vendore në Bashkinë Tiranë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion