VIDEO/ Vrasja e pronarit të kampingut dhe punëtorit shqiptar në Greqi, nipi i biznesmenit me dëshmi kontradiktore për vrasjen
Autoritetet po kryejnë hetime në të gjitha drejtimet për të identifikuar autorin e vrasjes së dyfishtë në kampingun e Finikoundës në Greqi, të dielën në mbrëmje, ku viktimat janë pronari 70-vjeçar i biznesit dhe kujdestari 60-vjeçar shqiptar, të cilit ai i kishte lënë dhe një pjesë të mirë të pasurisë.
Autoritetet po kërkojnë të gjitha provat që do t’u lejojnë atyre të zbardhin çështjen, ndërsa vazhdojnë të marrin dëshmi që do t’i çojnë drejt identitetit të të dyshuarit kryesor, teksa pista kryesore mbetet pikërisht konflikti për pasurinë.
Një punonjës i një stacioni karburanti në zonë dha gjithashtu një deklaratë për autoritetet, duke deklaruar se i dyshuari kryesor kaloi pranë stacionit të tij të karburantit, i cili ndodhej në rrugën për në Kyparissia – Kalo Nero (Korinth), duke u drejtuar drejt Pirgos.
Punonjësi i stacionit të karburantit e përshkroi të dyshuarin si me lëkurë të errët, të shkurtër dhe të dobët. Siç u tha autoriteteve, ai mbante një helmetë, duke e bërë të pamundur dallimin e flokëve të tij dhe ngjyrës së tyre. Motoçikleta e drejtuar nga i dyshuari kryesor ndoshta kaloi nëpër Ilia, duke u drejtuar drejt Zaharos.
Nipi i pronarit të kampingut përshkruan karakteristika të ndryshme, duke deklaruar se i dyshuari kryesor ka lëkurë të çelët, me flokë të verdhë dhe të drejtë, të cilët janë të rrallë. Ai gjithashtu vlerësoi se ai është ndoshta i mitur, ose shumë i ri. Këto janë deklarata kontradiktore që ngrenë dyshime të forta për hetuesit, se diçka nuk shkon dhe po fshihet nga një prej dy personave.
Njëkohësisht, hetuesit e ELAS vlerësojnë se motivet për vrasjet janë personale ose financiare. Sipas “Protothema”, grabitja është përjashtuar tashmë si motiv dhe ata vlerësojnë se arsyet e sulmit vrasës janë më personale.
Autoritetet po shqyrtojnë gjithashtu pamjet nga një kamera sigurie në një dyqan në rrugën Methoni, vetëm 200 metra nga kampingu Ammos, të cilat regjistrojnë të dyshuarin kryesor duke u larguar nga vendi i ngjarjes i vetëm, pa një bashkëpunëtor, me një skuter dhe me helmetë të veshur, duke u drejtuar drejt Methonit.
Kronika e vrasësit të dyfishtë
Vrasja e dyfishtë ndodhi të dielën në mbrëmje, kur autori, sipas dëshmitarëve, hyri në recepsionin e kampingut, me fytyrë të mbuluar, dhe qëlloi pronarin 70-vjeçar, duke e plagosur për vdekje. Para tij ishte edhe miku i tij 60-vjeçar dhe përgjegjësi i biznesit, i cili, ndërsa përpiqej të arratisej, u qëllua nga autori dhe u vra.
Autori i krimit është larguar nga vendi i ngjarjes, ndoshta me motorin e tij. Fqinjët kanë telefonuar policinë, ndërsa banorët i kanë thënë policisë se autori është një i ri, i cili iu afrua dy viktimave dhe i qëlloi nga afër.
Duhet theksuar se afërsisht 15-20 ditë para vrasjes së dyfishtë, pronari 70-vjeçar i kampingut kishte raportuar për të shtëna me armë dhe një atentat kundër tij në një biznes tjetër që ai drejton në fshatin Finikounda.