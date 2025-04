“Marrëdhënia u përça gjatë mandateve në Shtëpinë e Bardhë/ Barack Obama flet për herë të parë për krizën në martesë

Barack Obama ka treguar së fundmi se po punon shumë për t’u pajtuar me gruan e tij, Michelle Obama, pasi dy mandatet e tij në Shtëpinë e Bardhë shkaktuan probleme në martesën e tyre.

“Kishte një përçarje të thellë me gruan time“, pranoi ai në një bisedë me presidentin e Kolegjit Hamilton, Stephen Tepper. “Kështu që unë përpiqem të dal nga kjo situatë duke bërë herë pas here gjëra argëtuese”, shtoi ish-presidenti amerikan. Ai la të kuptohet se dy mandatet e tij në Shtëpinë e Bardhë ndikuan në marrëdhënien e tij me Michelle.

Michelle ka folur gjithashtu më parë për problemet në martesën e saj, duke thënë se gjatë viteve që Barack ishte përfshirë në politikë ajo ishte e fokusuar në rritjen e vajzave të tyre, Sasha dhe Malia. Familja Obama të cilët tani jetojnë në Uashington, pushtuan mediat ndërsa u përhapën thashethemet se ata ishin në prag të divorcit. Thashethemet u ndezën më tej kur Michelle nuk e shoqëroi burrin e saj si në funeralin e Presidentit Jimmy Carter, ashtu edhe në inaugurimin e Donald Trump.



Çifti u përpoq ta minimizonte këtë fakt duke postuar foto së bashku në ditën e të dashuruarve të shoqëruara me mesazhe të buta. Michelle dhe Barack u takuan në fund të viteve 1980 në studion ligjore ku të dy punonin dhe u martuan në vitin 1992. Michelle ndau së fundmi disa detaje të martesës së saj me Barack, duke theksuar se martesa nuk është gjithmonë e lehtë dhe kërkon punë dhe pranimin e të metave të partnerit. Në episodin e parë të podcast-it të saj dhe vëllait, Craig Robinson, “IMO”, Michelle zbuloi se çfarë e acaron më shumë te bashkëshorti i saj. Ajo tregoi se një nga aspektet që e shqetëson më shumë është vonesa e Barack, duke shtuar se ai ka pasur vështirësi me përpjekjet për të qenë i përpiktë.