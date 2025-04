Plagosi një person me kallashnikov në 2013-ën dhe u arratis drejt Londrës, si i shpëtoi eksradimit shqiptari

29-vjeçari shqiptar që u arratis drejt Mbretërisë së Bashkuar pasi plagosi një person me kallashnikov i ka shpëtuar ekstradimit. Isak Buna, 29 vjeç, plagosi një burrë me një plumb rikoshet qëlloi me breshëri në ajër gjatë një sherri.

Ai i tha rivalit të tij: “Më shqetëso atëherë do të mësosh kush jam unë. Unë do të të kundërshtoj ty dhe gjithë familjen tënde.”

Pas ngjarjes së vitit 2013 në Zenisht të Shqipërisë , Buna u dënua për kërcënime për vrasje dhe armëmbajtje pa leje në mungesë.

Ai u dënua me pesë vjet e katër muaj burg, por u arratis në Londër. Buna u shpall në kërkim dhe policia britanike e arrestoi atë në janar.

Por autoritetet shqiptare u bllokuan nga ekstradimi i tij pasi avokatët e tij në gjykatën e magjistraturës së Westminster argumentuan se tani ishte tepër vonë për ta ndjekur penalisht, duke përdorur boshllëkun ligjor.

“Për shkak të ligjeve të parashkrimit në Shqipëri, kërkesa për ekstradim u hoq”, tha Home Office, sipas The Sun.

Home Office nuk dha shpjegime nëse Buna po kërkonte azil apo i ishte dhënë leje për të qëndruar.