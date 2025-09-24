Macron i bën thirrje NATO-s të përshpejtojë reagimin ndaj provokimeve ruse
Presidenti francez Emmanuel Macron tha këtë të mërkurë se vendet e NATO-s duhet të “përshpejtojnë” reagimin e tyre ndaj “ provokimeve të reja ” nga Rusia, veçanërisht në hapësirën ajrore të Evropës Lindore.
“Kjo do të thotë që nëse dikush na provokon përsëri, do të na duhet të reagojmë pak më me forcë”, shpjegoi presidenti francez, duke folur nga Nju Jorku, ku po merr pjesë në Asamblenë e Përgjithshme vjetore të OKB-së .
Megjithatë, përballë këtyre provokimeve nga ushtria ruse, “ne nuk do të hapim zjarr”, shtoi ai, duke kundërshtuar homologun e tij amerikan Donald Trump , i cili tha dje se avionët që shkelin hapësirën ajrore të vendeve të NATO-s duhet të rrëzohen.
Në të njëjtën kohë, megjithatë, Macron përshëndeti “mesazhin shumë të qartë” të Trump mbi Ukrainën, i cili shënon një “zhvillim shumë të rëndësishëm” sepse Kievi “ka nevojë për pajisjet dhe mbështetjen e Shteteve të Bashkuara”.
“Është një mesazh shumë i qartë nga presidenti amerikan, kur thotë se Rusia është padyshim më e dobët, më e prekshme nga sa thonë shumë”, shpjegoi Macron, duke shprehur kënaqësinë e tij me “perspektivën e re” me të cilën Shtetet e Bashkuara e shohin Ukrainën.
Kjo do t’i lejojë (Ukrainës) të rezistojë edhe më shumë ose edhe të rimarrë territorin”, vlerësoi ai.