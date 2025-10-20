Lufta te dera? Gjermania u rekomandon qytetarëve të mbajnë ushqime për 3 deri në 10 ditë
Zyra Federale e Mbrojtjes Civile dhe Ndihmës ndaj Fatkeqësive paralajmëroi në raportin e saj më të fundit se lufta nuk duket më aq e pamundur sa disa vite më parë, duke rekomanduar ruajtjen e rezervave ushqimore për një periudhë prej tri deri në dhjetë ditë.
Për herë të parë pas 35 vitesh, Zyra Federale e Mbrojtjes Civile dhe Ndihmës ndaj Fatkeqësive (BBK) po paralajmëron për mundësinë e luftës. Agjencia thekson se Gjermania mbetet një nga vendet më të sigurta, por ka publikuar një udhëzues të ri me këshilla për përgatitje në rast krize.
Në dritën e luftës pothuajse katërvjeçare të Rusisë kundër Ukrainës dhe kërcënimit që Kremlini vazhdon të paraqesë për sigurinë evropiane, BBK ka përditësuar rekomandimet e saj, pas shqetësimeve të shumta që qytetarët i kanë shprehur agjencisë për rrezikun e luftës.
“Gjithmonë ia vlen të jesh i përgatitur paraprakisht,” tha Ralph Tiesler, President i BBK-së.
Udhëzuesi i ri, me titull “Përgatitja për Kriza dhe Fatkeqësi”, përfshin këshilla mbi mënyrën se si të identifikohen dezinformimet dhe ku të kërkohet strehim gjatë shpërthimeve apo sulmeve të tjera në zonat urbane. Ai gjithashtu trajton mënyra për të përballuar frikën dhe ankthin në situata ekstreme.
Nga fatkeqësitë natyrore e deri te lufta
Që nga botimi i parë në vitin 1990, skenarët ushtarakë nuk ishin përfshirë në këto broshura. Deri tani, fokusi ka qenë kryesisht te fatkeqësitë natyrore dhe dështimet teknike – si rasti i fundit në prill në Spanjë dhe Portugali, ku një defekt në rrjetin elektrik la miliona njerëz në Gadishullin Iberik pa energji. Tashmë, për herë të parë, përmenden edhe kërcënime hibride, si sulmet kibernetike ndaj infrastrukturave kritike, strategjitë e dezinformimit, sabotazhi dhe lufta.
“Ne po përjetojmë një situatë globale që shqetëson shumë njerëz,” tha Tiesler. “Me udhëzuesin tonë të ri duam të ofrojmë mbështetje dhe orientim atje ku njerëzit janë të pasigurt ose kërkojnë informacion.”
Përmendja e qartë e mundësisë së luftës lidhet pjesërisht edhe me debatin mbi rikthimin e detyrimit ushtarak dhe përdorimin e dronëve. Edhe kreu i Shërbimit Federal të Inteligjencës (BND), Martin Jäger, paralajmëroi se mundësia e një lufte “nuk është aspak e largët”.
“Ne tashmë jemi në vijën e zjarrit, nuk duhet të jemi të qetë,” paralajmëroi ai. Jäger më parë ka shërbyer si ambasador gjerman në Ukrainë.
Euronews shqyrtoi udhëzuesin 36-faqësh të BBK-së
Sa realist është të krijohet një furnizim ushqimor për 3 deri në 10 ditë në një familje me disa persona në hapësirë të kufizuar? Nuk është vetëm çështje hapësire; edhe kostoja mund të jetë pengesë, në varësi të madhësisë së familjes dhe nevojave të saj.
Testimi i udhëzuesit të ri të krizave të BBK-së
“Shtëpitë duhet të jenë të përgatitura për vetë-mbështetje për tre deri në dhjetë ditë,” tha Tiesler, duke theksuar se kushtet nuk janë të njëjta për të gjitha familjet apo çiftet.
“Është e rëndësishme të theksohet se nuk ka rregulla fikse për përgatitjen ndaj emergjencave; secili duhet të vendosë individualisht.”
Një sondazh i agjencisë tregoi se 53% e gjermanëve nuk kanë bërë asnjë përgatitje emergjente.
“Çdo hap i vogël drejt përgatitjes është më mirë se asgjë,” shtoi Tiesler. “Këto hapa të vegjël sigurojnë që të mos ndihesh i pafuqishëm në një krizë, por të mund të veprosh.”
Udhëzuesi përpiqet të krijojë një bazë për t’u ndihmuar familjeve gjermane të organizojnë rezervat e tyre. Ai përfshin një listë kontrolli (checklist), ku konsumatorët mund të shënojnë furnizimet e tyre dhe të llogarisin sasinë që do t’u nevojitej në një situatë emergjente.
Për një familje me katër anëtarë, përgatitja për 10 ditë tregon menjëherë se nuk është vetëm çështje kostoje, por edhe hapësire. Vetëm uji zë vend për rreth tetë arka, krahas 20 konservave të mëdha me perime (800 gram secila), 12 konservave me fruta, 7–9 tetra-pakë me qumësht, në varësi të nevojës për djathë. Shtohet të paktën një shishe vaj (1 litër), ndërsa vezët dhe produktet e mishit kërkojnë gjithashtu hapësirë.
Në total, nevojiten të paktën një ose disa rafte shtesë, përveç hapësirës për ujin. Sipas vlerësimeve, kostoja varion nga 200 deri në 300 euro, në varësi të mundësive të blerjes.
Koncepti i “furnizimit të gjallë”
Zgjidhja që propozon BBK është ideja e “living supply” – furnizim i gjallë. Në vend që të grumbullohen konserve, ato duhet të jenë pjesë e konsumit të përditshëm: produktet e reja vendosen në fund të raftit, ndërsa ato me afat më të shkurtër konsumohen të parat.
“Shtoni një ose dy produkte shtesë në blerjen e ardhshme – si makarona apo konserve. Bëjeni këtë disa herë, dhe do të keni furnizim për disa ditë,” këshilloi kreu i BBK-së. Po ashtu, rekomandohet kontrolli i farmacisë shtëpiake për të siguruar që të ketë ilaçe të rëndësishme për disa ditë, ose blerja e disa të reja për situata emergjente.
BBK këshillon gjithashtu përdorimin e një aplikacioni paralajmërues për të marrë informacion në kohë reale. Agjencia paralajmëron se në raste emergjente energjia elektrike mund të ndërpritet, prandaj është e nevojshme të kihen mënyra alternative informimi.
Për këtë arsye, një elektrik dore me karikim me dorë ose diellor, një radio me bateri dhe një sobë kampingu ose me spirt janë mjete të dobishme që rekomandohen të mbahen në çdo shtëpi.