Tornado në Paris, raportohet për një viktimë
Një person ka humbur jetën dhe disa të tjerë janë plagosur pas një tornadoje të fuqishme që goditi rajonin Val d’Oise, në veri të Parisit.
Lajmin e konfirmoi Ministri i Brendshëm francez, Laurent Nunez, i cili tha se autoritetet janë duke ndjekur nga afër situatën në terren.
“Jemi në kontakt të vazhdueshëm me shërbimet e emergjencës dhe po monitorojmë me shqetësim zhvillimet,” deklaroi ministri.
Pamje të publikuara në rrjetet sociale tregojnë momentin kur dy vinça gjigantë rrëzohen nga forca e erës, ndërsa dëmet materiale në zonat e prekura janë të konsiderueshme. Tornado e rrallë për këtë rajon ka shkaktuar panik në disa zona të periferisë së Parisit, ndërsa ekipet e emergjencës janë në terren për të ndihmuar të prekurit dhe për të vlerësuar shkallën e dëmeve. Autoritetet u kanë bërë thirrje banorëve të qëndrojnë të sigurt dhe të shmangin lëvizjet e panevojshme derisa situata të stabilizohet.