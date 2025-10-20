Gjendja e Fatos Nanos tejet kritike, mbërrin në Tiranë edhe një ekip mjekësh nga jashtë: Problem rizgjimi i trurit
Orë kritike për shëndetin e ish-presidentit Fatos Nanos, i cili po lufton për jetën pas 11 ditësh në reanimacion.
Gazetarja e Top Story Anisa Braho ka mundur të mësojë nga mjekët e spitalit privat ku ai po mjekohet, se gjendja e tij mbetet kritike.
Mjekët thonë se problem konsiderohet rizgjimi si organi me vulnerabël, si pasojë e hypoksisë së zgjatur në kohën e arrestit kardiorespirator.
Ndërkohë në spitalit privat në Tiranë, ka mbërritur dhe një epik i specializuar mjekësorë të huaj, të cilët po monitorojnë gjendjen shëndetësore të liderit historik të PS.