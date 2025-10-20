LEXO PA REKLAMA!

Mungesa e reshjeve/ Thahet liqeni i Fierzës, dalin rrënojat e Kukësit të vjetër

Lajmifundit / 20 Tetor 2025, 22:09
Gjatë javëve të fundit, niveli i ujit në liqenin e Fierzës ka rënë ndjeshëm, duke zbuluar një pamje që rrallë shihet: Rrënojat e qytetit të vjetër të Kukësit.

Siç shihet në pamje, në sipërfaqe kanë dalë copëza muri, betoni dhe kolonat e ndërtesave që dikur shërbenin si banesa, shkolla dhe institucione.

Pjesa më e madhe e liqenit tani duket më shumë si një lumë sesa si liqen.

Rënia e nivelit të ujit ka ndikuar edhe në prodhimin e energjisë elektrike.

Hidrocentrali i Fierzës, një nga burimet kryesore të energjisë në Shqipëri, ka ndaluar punen ne disa turbina për shkak të mungesës së ujit.

