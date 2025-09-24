REKLAMOHEN si dietikë, por në fakt ju shëndoshin. A e dini se për cilat ushqime e kemi fjalën?
Ekspertët vërejnë se ushqime të tilla ndonjëherë kanë më pak yndyrë, por përmbajnë më shumë sheqer…
Edhe ushqimet në dukje të padëmshme mund ta ngadalësojnë progresin. Ekspertët paralajmërojnë se janë këto kalori dhe përbërës “të fshehur” që shpesh janë problemi më i madh kur duam të humbasim peshë.
Edhe pse duken të shëndetshme, lëngjet e frutave janë plot me sheqerna natyralë dhe shpesh ëmbëlsues të shtuar. Një gotë mund të përmbajë po aq sheqer sa një pije freskuese.
Konsumi i rregullt i lëngjeve mund të çojë në marrjen e tepërt të kalorive pa u ndjerë të ngopur, duke e bërë të vështirë kontrollin e peshës.
Buka e bardhë është shumë popullore, por ka një indeks të lartë glicemik dhe rrit shpejt nivelet e sheqerit në gjak. Nutricionistët theksojnë se ushqime të tilla shkaktojnë rritje dhe rënie të shpejta të energjisë, gjë që çon në rritje të urisë dhe dëshirës për më shumë karbohidrate. Në planin afatgjatë, kjo e bën të vështirë mbajtjen e një peshe të qëndrueshme trupore.
Çokollatat me drithëra proteinike shpesh reklamohen si një meze e shëndetshme, por shumica janë të pasura me sheqer dhe yndyrë. Në vend që t’ju ndihmojnë të humbni peshë, ato në fakt mund të kontribuojnë në akumulimin e kalorive. Ndërsa janë të përshtatshme, ato rrallë janë vërtet me pak kalori ose të ekuilibruara nga ana ushqyese.
Shpesh në raftet e dyqaneve gjejmë produkte të etiketuara si “të lehta” ose “diete”. Ekspertët vërejnë se ushqime të tilla ndonjëherë kanë më pak yndyrë, por përmbajnë më shumë sheqer ose aditivë artificialë për të ruajtur shijen. Kjo mund të ngadalësojë përparimin dhe të krijojë një ndjesi të rreme se hamë diçka “të padëmshme”.