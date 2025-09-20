LEXO PA REKLAMA!

Krim brenda familjes në Selanik, vëllai mbyt motrën me qese dhe telefonon policinë

Lajmifundit / 20 Shtator 2025, 16:35
Bota

Krim brenda familjes në Selanik, vëllai mbyt motrën me qese dhe

Një krim i tronditës ka ndodhur në Selanik, ku një burrë mbyti motrën e tij dhe telefonoi policinë për të rrëfyer vrasjen e saj.

Sipas mediave greke, vrasja ndodhi rreth orës 3 të pasdites, në një apartament në Rrugën Aleksandri, në zonën Charilaou. 50-vjeçari, i cili e pranoi krimin, duket se ka përdorur një qese për të mbytur motrën e tij dhe pas aktit, ka telefonuar Policinë.

“E vrava motrën time”, i tha 50-vjeçari policisë, sipas informacioneve.

Oficerët e policisë që mbërritën në apartament gjetën trupin e pajetë të gruas 59-vjeçare dhe i vunë prangat 50-vjeçarit. Çështja është marrë përsipër nga Departamenti i Policisë lokale.

Sipas informacioneve fillestare, burri dyshohet se ka pasur probleme psikiatrike. Ende nuk është sqaruar nëse autori jetonte në të njëjtën shtëpi me 59-vjeçaren.

