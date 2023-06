Greqia mban sot raundin e dytë të zgjedhjeve parlamentare, favorit Mitsotakis

Sot, më 25 qershor, po zhvillohen zgjedhjet parlamentare të vitit 2023 dhe liderët politikë të partive të vendit do të shkojnë në qendrat e tyre të votimit – brenda dhe jashtë rajonit të Atikës – për të ushtruar të drejtën e tyre të votës.

Procesi zgjedhor ka nisur në orën 07:00 dhe do të përfundojë në orën 19:00.

Numri i votuesve elektoral është 9.813.595 shtetas grekë nga të cilët 4.763.264 burra dhe 5.050.331 gra.

Në veçanti, partia e parë merr automatikisht 20 vende shtesë nëse mbledh një përqindje prej 25%, ndërsa për çdo gjysmë njësi përveç kësaj, merr një vend shtesë. Kjo do të thotë që për të marrë 50 vendeve bonus ai duhet të mbledhë të paktën 40%

Në orën 8 – 8:30 të mbrëmjes së së dielës kur edhe shërbimet e Ministrisë së Brendshme do të japin vlerësimin e parë të rezultatit përfundimtar zgjedhor, ndërsa rreth orës 10 të mbrëmjes do të dimë me siguri nëse vendi do të ketë një qeverisje të qëndrueshme. apo nëse do të ketë nevojë për një votim të tretë në muajin gusht.

Nëse rezultati përfundimtar i zgjedhjeve i jep partisë së parë të paktën 151 mandate parlamentare, atëherë do të nisin procedurat kushtetuese të betimit të kryeministrit të ri dhe të formimit të qeverisë. Më 3 korrik do të mblidhet Kuvendi i ri për betimin e deputetëve dhe zgjedhjen e kryesisë, ndërsa në ditët në vijim dhe brenda korrikut pritet të dorëzohen projektligjet e para.

Vendet ku do të votojnë krerët e partive !

Konkretisht, kryetari i Demokracisë së Re, Kyriakos Mitsotakis do ta ushtrojë të drejtën e votës në orën 10:30 në gjimnazin e parë të Kifisisë, në qendrën e votimit 361 (Levidou 42).

Presidentja e Republikës, Katerina Sakellaropoulou, do të ushtrojë të drejtën e votës në orën 12:00 në qendrën e votimit 104, në shkollën fillore 44 të Athinës (57-59 Miliaraki & Kourtidou).

Kryetari i SYRIZA-Aleancës Progresive, Alexis Tsipras do të votojë nesër në orën 10:30 në shkollën e parë fillore të Peristerit (Panagi Tsaldari 2). Kujtojmë se Athina Perëndimore është një nga 3 rajonet ku ai është kandidat.

Kreu i KQ të KKE-së, Dimitris Koutsoubas do të ushtrojë të drejtën e votës në orën 10 në qendrën e votimit 137 të TEE Lamia (ish-Mustakeio), Kapodistriou 27.

Kryetari i PASOK-Lëvizjes Ndryshim, Nikos Androulakis, në orën 10.30 do ta ushtrojë të drejtën e votës në Shkollën e Parë Fillore të Arkalochorit (Votimi 431).

Kreu i MeRA25 – Aleanca për Break, Yanis Varoufakis, voton në orën 10:30 në 1072 ET, Shkolla 2 fillore e Palaio Faliro (Achilleos 34).

Në orën 10.30 të mëngjesit në shkollën fillore 111 të Athinës, në rrugën Kedrinou dhe Dimos Tseliou në zonën e Gyzi, kryetarja e “Plefsis Eleftherias”, Zoi Konstantopoulou do të ushtrojë të drejtën e votës.