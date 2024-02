Gjyqi ndaj Thaçit dhe të tjerëve, çfarë tha dëshmitari për hierarkinë e UÇK-së

Në vazhdim të dëshmisë së tij, të enjten në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë, dëshmitari Hajrush Kurtaj ka folur për hierarkinë raportuese të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK). Në këtë pjesë të seancë, dëshmitari është marrë në pyetje nga gjyqtari Guénawl Mettraux, i cili u fokusua në hierarkinë raportuese duke filluar nga Policia Ushtarake e Brigadës 162, deri të Shtabi i Përgjithshëm i UÇK-së.

Gjyqtari Mettraux pyetjet i ka fokusuar në bazë të intervistës së dëshmitarit dhënë për ZPS-në, në dokumentet e publikuara në librin e tij dhe në përgjithësi për librin. I pyetur se a ishte Xhabir Elezi komandant i Policisë Ushtarake të Brigadës 162, dëshmitari tha se në bazë të atij dokumenti po. “Ka qenë kompetencë e Komandantit të Brigadës dhe unë nuk e kam vendosur në atë detyrë”, tha dëshmitari Kurtaj, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Gjyqtari Mettraux pasi e lexoi një deklaratë të dëshmitarit dhënë për ZPS-së, ku ai kishte thënë se Xhabir Elezi i raportonte Qamil Iliazit (Komandant i Brigades 162 në Kaçanik), e pyeti se a i qëndron kësaj deklarate. “Mund të kem thënë, megjithatë prapë po e përsëris, kompetencat e mia nuk kanë qenë me ditë se kujt-kush i raporton”, tha Kurtaj.

Kurse, dëshmitari u ballafaqua edhe me një deklaratë tjetër të dhënë për ZPS-në, ku sipas gjyqtarit në pyetjen se kujt i raporton Komandanti i Zonës, dëshmitari ishte përgjigjur se ai nuk ka qenë komandant Zone, por normalisht i raporton Shefit të Shtabit të Përgjithshëm.

Lidhur me këtë përgjigje, dëshmitari tha se ka mundur të jetë vetëm një supozim i tij dhe se ai nuk mund ta konfirmojë një gjë të tillë. “Nuk mund të konfirmoj, derisa nuk kam marrë pjesë nuk mund të konfirmoj që është ashtu”, tha dëshmitari. I ballafaquar edhe me pjesë tjera që ka shkruar në librin e tij lidhur me hierarkinë e UÇK-së, dëshmitari ka thënë se ato kanë qenë vetëm supozime të tija, por nuk ka pasur njohuri.

Paraprakisht, kundërpyetje për dëshmitarin Kurtaj pati prokurorit James Pace, i cili u fokusua tek një foto dhe një deklaratë e mëhershme e dëshmitarit të dhënë si përgjigje për mbrojtjen e të akuzuarve. Gjatë dëshmisë së tij, Kurtaj thuhet ka thënë se për shkaqe sigurie nuk kanë përdorur telefona mobil dhe se ai nuk ka pasur.

Lidhur me këtë deklaratë, prokurori Pace e ballafaqoi dëshmitarin me një video ku shihen tre ushtarë të UÇK-së, njëri nga ta dëshmitari, duke përdorur një telefon mobil. Për këtë, Kurtaj tha se telefonin e kishte marrë për përdorim nga një civil, për të biseduar me familjet e tyre.