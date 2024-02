“Turp për amnistinë”/ Debatet tek grupi i PD, deputetët i kërkojnë llogari Bardhit për “Federatën”

Janë zbardhur debatet e zhvilluara në mbledhjen me dyer të mbyllura të Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike. News24 raporton se deputeti Tritan Shehu ka thënë në mbledhje se është turp për opozitën që të votojë amnistinë penale, teksa ka kërkuar që të paraqesin dhe një rezolutë ku të dënojnë arrestimin e Berishës.

Ndërsa, deputeti i PD-së Luan Baçi ka kërkuar më shumë informacione për Federatën e Opozitës. Në lidhje me Federatën, përgjigja e Bardhit ishte: “Federata është një projekt politik opozitar, nuk është koalicion elektoral”.

Gazment Bardhi: Faleminderit per angazhimin per protesten e 20 shkurtit. Duhet te interesoheni per protestuesit e zonave tuaja qe jane arrestuar, ne dijenine time jane 6 te ndaluar. Gjithashtu, ju kerkoje te vijoni me intestitet angazhimin ne terren dhe takimet me qytetaret ne zonat tuaja gjate diteve ne vijim. Sa i takon senaces se neserme do te vijohet me aksionin. Eshte ne rend dite ligji i aministise, qe ne situatate normale duhet te jete ligj konsensual. Ne nuk e votojme, per dy arsye: E para jemi ne aksion ne parlament dhe e dyta nuk kemi asnje dijeni per draftin se cfare perfshine. Nga media jemi njohur qe kane heq ndalimin qe te mos perfitojne subjektet e spak apo ato qe deklarojne pasurine. Kjo eshte e papranueshme per ne. Kane tentuar dje, edhe per te zhvendos vemendjen nga protesta, qe tja faturojne Bledionit. Ska asnje lidhje amendamenti i Bledionit me kete qe kane propozuar. Sqarimin e plote per kete jua dergova ne grup. Ne fund, pas nje ore mblidhet byroja e kuvendit, do shkojme atje per te mbeshtetur koleget qe protestojne.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Greta Bardeli: Falenderoj kolegët e qarkut Shkodër, si deputetë, kryetar degësh dhe anëtarët që ishin dje në protestë si njerëz të lirë, me shpirt demokrati, në ditën e rrëzimit te shtatores së Enver Hoxhës erdhen dhe protestuan. Kërkoj që në vijim mbledhjen e grupit parlamentar të PD-së, të bëhen në çdo qark, ku në të njëjtën ditë të thirret edhe aktivi i degës së PD-së. Në këtë takim, pas hapjes së fushatës elektorale nga kreu i PD, doktor Berisha, të diskutohet programi elektoral me anetaret tane neper qarqe, ku te percillet edhe mesazhi i doktor Berishes.

Tomor Alizoti: Une nuk jam berishist, nuk e dua Berishen, por ai njeri e ka aftesine per te qene politikan. Njerezit vijne ne proteste prej pakenqesise, prej merzitejes me qeverine dhe prej Sali Berishes. Ne te tjeret jemi te gjithe njesoj, nuk ka nevoje per t’u quajtur njeri me i rendesishem se tjetri. Rreth 80% e njerezve vijne prej Berishes.

Nderhyn Tritan Shehu: 97%

Luan Baci: Edhe une mendoj se qytetarët përgjigjen në shesh për shkak të liderit të Partisë Demokratike, që është Sali Berisha.

Njerëzit vijnë në shesh per Sali Berishen. Ai është lideri frymezues.

Tritan Shehu: Une vazhdoj te kerkoj nje Rezolute ku te denojme burgosjen politike te Sali Berishes. Nuk dua me qe te zbardhen mbledhjen e grupit. Eshte çeshtje morali. Une çfare flas ketu nuk doja qe te dale ne media.

(Disa deputete qeshin)

Flamur Noka: Nuk kemi cfare t’iu bejme Tritan, dalin gjithmone diskutimet tona. Pastaj ne s’kemi gje per te fshehur, jemi transparent.

Tritan Shehu: Sa i takon aministise penale, sa kohe kemi mbajtur kete qendrim deri tani (aksion opozitar) eshte turp per ne te shkojme te votojme aministine, sa kohe jemi ne kete gjendje. Por une mendoj se ne duhet ta rishikojme marredhenien me parlamentin.

Luan Baci: Pse nuk na informoni per Federaten e Opozites. Dhe tjetra, a do te jene aleatet neper listat tona? Nuk kemi asnje informacion.

Bardhi: Federata eshte nje projekt politik opozitar, nuk eshte koalicion elektoral. Ai mund te jete neser nje koalicion elektoral, por ende nuk jemi ne ate faze.

Bardhi: Cfare do te bejme ne vijim te aksionit tone opozitar, greve urie apo ngujim? Do duhet te vendosim. Ka propozime per te riderguar edhe njehere kerkesat ne Kuvend, ka propozime per ngujim, ka propozime per greve urie. Te gjitha keto do i diskutojme ne nje mbledhje te posacme javes se ardhshme.

Sorina Koti: Jam e mendimit ne duhet te bejme edhe njehere kerkesat per ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare. Nese nuk pranohen, atehere une jam e idese qe te ngujohemi.

Spaho: Une kam marre persiper ti them te gjithe gjerat ne grup dhe une jam kunder ngujimit dhe greves se uriese, sepse do te kthehemi ne qesharak.